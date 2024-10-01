2025 resmi tatil takvimi: Önümüzdeki yıl hangi günler resmi tatil olacak?

2025 yılı resmi tatil günleri, yeni yıla girilmesine kısa bir zaman kalmasıyla birlikte birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve çalışan vatandaşlar, 2025 yılının hangi günlerinde tatil yapacaklarını sorguluyor. Peki, önümüzdeki yıl hangi günler resmi tatil olacak? İşte 2025 resmi tatil takvimi.

2025 resmi tatil takvimi: Önümüzdeki yıl hangi günler resmi tatil olacak?

Milyonlarca öğrenci, kamu çalışanı ve özel kurumlarda görev alan vatandaşlar, 2025 yılında kaç gün olduğunu merak ediyor. Gelecek yıl vatandaşlar resmi tatil günleri nedeniyle yarım günler dahil tam 15 buçuk gün boyunca tatil yapacak. İşte 2025 yılı resmi tatil günleri.

2025 RESMİ GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

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