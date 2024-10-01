2025 resmi tatil takvimi: Önümüzdeki yıl hangi günler resmi tatil olacak?
2025 yılı resmi tatil günleri, yeni yıla girilmesine kısa bir zaman kalmasıyla birlikte birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve çalışan vatandaşlar, 2025 yılının hangi günlerinde tatil yapacaklarını sorguluyor. Peki, önümüzdeki yıl hangi günler resmi tatil olacak? İşte 2025 resmi tatil takvimi.
Milyonlarca öğrenci, kamu çalışanı ve özel kurumlarda görev alan vatandaşlar, 2025 yılında kaç gün resmi tatil olduğunu merak ediyor. Gelecek yıl vatandaşlar resmi tatil günleri nedeniyle yarım günler dahil tam 15 buçuk gün boyunca tatil yapacak. İşte 2025 yılı resmi tatil günleri.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba
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