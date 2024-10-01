2025 resmi tatil takvimi: Önümüzdeki yıl hangi günler resmi tatil olacak?

Milyonlarca öğrenci, kamu çalışanı ve özel kurumlarda görev alan vatandaşlar, 2025 yılında kaç gün resmi tatil olduğunu merak ediyor. Gelecek yıl vatandaşlar resmi tatil günleri nedeniyle yarım günler dahil tam 15 buçuk gün boyunca tatil yapacak. İşte 2025 yılı resmi tatil günleri.



2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba



Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –



Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar



Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe



Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi



Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe



Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma



Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar



Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi



Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba