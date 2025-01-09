2025 sosyal konut başvuruları: TOKİ başvuruları e-Devlet'ten ne zaman alınacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvuruların, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ile e-Devlet aracılığı yapılması bekleniyor. Yeni yılın gelmesi ile bu kapsamda beklentileri artan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.



CUMHURBAŞKANI'NDAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada TOKİ sosyal konut yapımına değindi.



Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi.



Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı.



TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.