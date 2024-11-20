2025 TBMM bütçe görüşmeleri takvimi: Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?

Bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 22 Ekim'de yaptığı sunumla başlandı.



Bütçe sunumunun ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verildi. Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldı, bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.



Komisyonda, kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:



31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay



5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı



6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı



7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı



12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı



13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı



14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı



15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı



18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı



20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı



21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı



22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı



25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı



26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı



27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı



28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı



29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı



ÇALIŞMALAR NE ZAMAN SONA ERECEK?



Komisyonda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 29 Kasım Cuma günü ele alınacak.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak.



Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2025 yılı bütçesinin, aralık başında TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.