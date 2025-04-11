"2025 yılı Temsilci Genç" başvuruları ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirliyor.



Her yıl olduğu gibi 2025’te de Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından seçilecek 182 genç programlarda yer alma şansına sahip olacak.



Seçilen gençler, 12-22 Mayıs tarihleri arasındaki resmi törenlere katılarak Anıtkabir’deki özel programda yer alacak ve gençlik haftası etkinliklerinde aktif rol üstlenecek.

