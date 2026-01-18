2025 yılında 889 bin bebek dünyaya geldi. Yenidoğanlara en çok hangi isimler verildi?

Türkiye'de nüfus artış hızıyla ilgili endişeler sürerken 2025 yılında 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre doğan bebeklerden kızlara "Alya", erkeklere ise en çok "Alparslan" ismi verildi.

ALPARSLAN EN ÇOK TERCİH EDİLEN OLDU

2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da yıl boyunca doğan erkek bebeklere en fazla verilen isim Alparslan oldu. Selçuklu hükümdarlarından birinin adı olan ve yiğit, cesur soylu anlamına gelen Alparslan ismi2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe verildi.

Bu isimleri sırasıyla 4 bin 708 ile Yusuf, 4 bin 154 ile Kerem, 3 bin 877 ile Miran ve 3 bin 792 ile Ömer Asaf izledi. Bunların dışında, Atlas ile Ömer de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri oldu.

KIZ BEBEK İSİMLERİNDE DEĞİŞİM YAŞANDI

Kız bebeklere verilen isimlerde 2025 yılında listenin ilk sırası değişti. 2024 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen "Defne" ismi yerini 2025'te Alya'ya bıraktı.

Yükseklik, yücelik anlamına gelen Alya ismi yıl boyunca 8 bin 953 kız bebeğe verildi. Alya'nın ardından 7 bin 873 bebeğe Defne ve 7 bin 692 bebeğe ise Gökçe isimleri verildi.

Kız çocuklarında en çok tercih edilen diğer isimler ise sırasıyla 6 bin 338 ile Zeynep, 5 bin 977 ile Asel, 5 bin 728 ile Umay ve 5 bin 165 ile Asya oldu.