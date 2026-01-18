2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silaha el konuldu

Silah ve mühimmatın yasa dışı imalatı ve kaçakçılığının önlenmesi ve bu suçlarla mücadele sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığınca 2025 yılında yürütülen operasyonlarda, yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığının engellenmesine yönelik operasyonlar çerçevesinde 2025 yılında 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bu silahların 50 bin 219'unu tabanca, 35 bin 724'ünü av tüfeği, 22 bin 669'unu kurusıkı tabanca ve bin 492'sini uzun namlulu silahlar oluşturdu.

Aynı dönemde ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve silah ticareti suçları kapsamında ise 119 bin 175 kişi hakkında işlem yapıldı.