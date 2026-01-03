2025'te en çok hangi organın nakli gerçekleşti? Sağlık Bakanlığı açıklandı
03.01.2026 17:03
Son Güncelleme: 03.01.2026 17:06
NTV - Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 5 bin 95 organ nakli işlemi gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl 5 bin 95 organ nakli yapıldı.
En fazla böbrek ve karaciğer nakil işlemi gerçekleştirildi. Geçen yıl, 3 bin 299 böbrek, bin 728 karaciğer, 46 kalp, 20 akciğer ve 2 ince bağırsak nakli yapıldı.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren organ nakli merkezleri, hastane türlerine ve nakil alanlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinde 2 akciğer, 19 böbrek, 4 kalp, 2 kalp-akciğer, 9 karaciğer ve 2 pankreas olmak üzere 38 organ nakli merkezi bulunuyor.
Devlet üniversitesi hastanelerinde 1 akciğer, 21 böbrek, 6 kalp, 18 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi olmak üzere 48 merkez hizmet veriyor. Türkiye genelinde 3 akciğer, 74 böbrek, 14 kalp, 2 kalp-akciğer, 46 karaciğer ve 10 pankreas nakli merkezi olmak üzere 149 organ nakli merkezi bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, mevzuatta yapılan değişiklikle organ bağışı işlemleri dijital ortama taşındı. Organlarını bağışlamak isteyenler, e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden beyanda bulunabiliyor.