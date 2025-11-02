2026 hacı adaylarına yeni şart! Suudi Arabistan sağlık raporu isteyecek

Buna göre, hacca gitmeye hak kazananlar belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren sağlık raporları ilgili sisteme yüklendikten sonra hac vizelerini alabilecek.

Raporların sisteme yüklenmemesi veya adayların sağlık kriterlerini karşılamaması durumunda ise hac vizesi düzenlenmeyecek.



Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan kişiler ise kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek.



Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı bir şekilde rapor almalarını sağlayacak çalışmanın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

2026 HAC KURA TAKVİMİ



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.