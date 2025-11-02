2026 hacı adaylarına yeni şart! Suudi Arabistan sağlık raporu isteyecek
Suudi Arabistan hacca gidecek adaylardan sağlık raporu isteyecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre bakanlığı, sağlık raporu kriterini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na iletti.
Suudi Arabistan, hacı adayları için yeni sağlık kriterleri belirledi.
Buna göre, hacca gitmeye hak kazananlar belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren sağlık raporları ilgili sisteme yüklendikten sonra hac vizelerini alabilecek.
Raporların sisteme yüklenmemesi veya adayların sağlık kriterlerini karşılamaması durumunda ise hac vizesi düzenlenmeyecek.
Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan kişiler ise kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek.
Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı bir şekilde rapor almalarını sağlayacak çalışmanın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
2026 HAC KURA TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.
- Etiketler :
- Sağlık Raporu
- Suudi Arabistan
- Hac Kurası