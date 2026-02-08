2026 Kış Olimpiyatları'nda Türk takımı sahneye çıkıyor
08.02.2026 10:07
2026 Kış Olimpiyatları.
İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular yarın müsabakalara başlıyor.
İtalya'da düzenlenen oyunların üçüncü gününde, Türkiye'yi temsil eden sporcular müsabakalarda rakipleriyle madalya için yarışacak.
Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda saat 21.00'de erkekler normal tepe müsabakasına katılacak.
Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu üçüncü, Muhammed Ali Bedir ise ilk kez olimpiyatlarda yarışacak.
Milli sporcu Muhammed Ali Bedir, yaptığı açıklamada, 4 yıldır olimpiyatlara odaklanarak çalıştığını söyledi. Genç sporcu "Ülkemizi en prestijli yarışta temsil edeceğiz. Umarım en güzel dereceyi elde edip şehrimizi ve ülkemizi gururlandırırız." diye konuştu.