2026 yenilenebilir enerjide "yeni bir rekor yılı" olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide 2035 hedefleri doğrultusunda güçlü bir büyüme sürecine girdiğini belirterek, “Yenilenebilirde 2026 yeni bir rekor yılı olacak.” dedi.

Bayraktar, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin elektrik talebinin 2055’te en muhafazakâr tahminle üç katına çıkacağını, bu talebin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin 2035 yılı için 120 bin megavat yenilenebilir enerji kurulu güç hedefi bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, bunun her yıl 8-9 bin megavatlık yeni kapasitenin devreye alınması anlamına geldiğini ifade etti. Bayraktar, “2025 itibarıyla bu büyüme patikasına girmiş durumdayız. Bu yılı yaklaşık 6 bin megavat güneş, 2 bin megavatı bulan rüzgârla, toplam 8 bin megavatın üzerinde bir artışla kapatacağız.” dedi.

Yıllık kurulu gücün 10-12 bin megavat seviyelerine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, 2026’da yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni bir rekor beklendiğini kaydetti.

ŞEBEKEYE 1 TRİLYON LİRALIK YATIRIM

İletim ve dağıtım altyapısına yönelik büyük yatırımların gündemde olduğunu belirten Bayraktar, EPDK’nin yakın zamanda Türkiye genelinde dağıtım şebekesi seviyesinde yaklaşık 1 trilyon liralık, 5 yıllık yatırım, yenileme ve bakım programını açıklayacağını bildirdi.

İletim tarafında ise yüksek gerilim doğru akım (HVDC) hatları başta olmak üzere “iletim 2.0” olarak nitelendirilen yeni bir yatırım sürecinin başlatıldığını söyleyen Bayraktar, bu kapsamda önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım planlandığını ifade etti.

Baz yük santrallerinin önemine de değinen Bayraktar, 2026’nın ilk çeyreğinde Kırklareli’nde 840 megavatlık doğal gaz santralinin devreye alınacağını açıkladı.

DEPOLAMA VE BÖLGESEL ENERJİ TİCARETİ

Bayraktar, 2026’dan itibaren kademeli olarak 2-3 bin megavatlık depolama kapasitelerinin devreye girmesinin beklendiğini belirterek, Türkiye’nin makro ölçekte depolama ihtiyacını ortaya koyacak “depolama master planının” 2026’da hazırlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin komşu ülkelerle enterkonneksiyon kapasitesini artırmayı amaçladığını ifade eden Bayraktar, Suriye ve Irak’a elektrik ihracatının artırılmasının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan’ı kapsayan yeşil enerji koridoru üzerinden Nahçıvan hattıyla Avrupa’ya elektrik iletiminin planlandığını dile getirdi.

Türkiye Petrolleri’nin yurt dışında daha aktif bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, Somali ve Pakistan’da 2026’da sondaj çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Konvansiyonel olmayan kaynaklara ilişkin çalışmalara da değinen Bayraktar, Diyarbakır’da yürütülen program kapsamında 2026’nın ilk yatay sondaj ve çatlatmanın yapılacağı yıl olacağını söyledi. Bayraktar, bu çalışmaların başarılı olması halinde petrol ve doğal gaz sektöründe “oyun değiştirici” bir etki yaratabileceğini ifade etti.

Bayraktar ayrıca, 2026’nın Türkiye enerji sektörü açısından yoğun dış finansmanın sağlanacağı bir yıl olacağını vurguladı.