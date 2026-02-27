2026 yılı trafik cezası rehberi. Kırmızı ışık cezası ne kadar? Ehliyete el konulur mu?

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yasası düzenlemelerine göre, kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geri doğru bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar, bir yıl içindeki tekrar sayısına göre artırılacak.

İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncü ihlalde 20 bin lira, beşinci ihlalde 30 bin lira, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek. Cezaların ayrıntıları şöyle;

KIRMIZI IŞIK PARA CEZASI NE KADAR?

Yasa değişikliğinin ardından kırmızı ışıkta geçenlere artan oranda yaptırımlar uygulancak. 2026 yılında, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralının son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde;

a) İkinci defa ihlal edilmesi halinde sürücüler 10 bin Türk lirası,

b) Üçüncü defa ihlal edilmesi halinde sürücüler 15 bin Türk lirası,

c) Dördüncü defa ihlal edilmesi halinde sürücüler 20 bin Türk lirası,

d) Beşinci defa ihlal edilmesi halinde sürücüler 30.000 Türk lirası, e) Altıncı defa ihlal edilmesi halinde sürücüler 80 bin Türk lirası idari para cezası yazılacak.

POLİSİN DUR İŞARETİNE UYMAMANIN CEZASI NEDİR?

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süreyle trafikten menedilir.

Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralını ihlal ederek trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri altmış gün süre ile geri alınır. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralını; üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 30 gün, dört defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 65 gün, beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 90 gün süreyle geri alınır. Bu kapsamda geri alınan sürücü belgeleri geri alma süresi sonunda sürücünün psiko-teknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilir.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYET NE ZAMAN İPTAL EDİLİR?

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralını altı defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri iptal edilir.

Bu madde kapsamında sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için; bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, sürücü belgesinin iptal tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması ve tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.