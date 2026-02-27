2026 yılı yeni trafik cezaları. Ehliyetsiz araba kullanmanın cezası ne kadar?

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Resmi Gazete'de yayınlanan trafik kanunu değişikliğine göre, 2026 yılında, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

YASA MADDESİNDE NE DENİYOR?

Ehliyetsiz araç kullanma suçu, 2918 sayılı Kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilti:

a) Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin Türk lirası,

b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araçları kullananlara 200 bin Türk lirası,

c) Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara 200 bin Türk lirası, idari para cezası verilir. Ayrıca, bu fıkra kapsamında motorlu araçların sürülmesine izin veren işletene de tescil plakası üzerinden 40 bin Türk lirası idari para cezası verilir.”