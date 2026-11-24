Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 599) ile 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

Tebliğe göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt harcı gibi kalemlerde kesin tutarlar ilgili düzenlemelerle netleşecek.

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranının aynen uygulanması durumunda 2027 yılında pasaport harçlarının yaklaşık yüzde 27,83 artması bekleniyor.

Buna göre 2026 yılında 13 bin 410 lira 40 kuruş olan 10 yıllık pasaport harcı, yeni yılda yaklaşık 17 bin 143 liraya yükselecek.

EHLİYET HARÇLARINA DA ZAM BEKLENİYOR

Sürücü belgesi harçları da yeniden değerleme oranından etkilenecek.

2026 yılında 6 bin 754 lira 60 kuruş olan B sınıfı ehliyet harcının, yüzde 27,83'lük artışla yaklaşık 8 bin 634 liraya çıkması bekleniyor.

A sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 239 lira 90 kuruştan yaklaşık 2 bin 863 liraya yükselecek.

Bu tutarlara değerli kağıt bedeli ve vakıf payı dahil değil.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 69 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye 'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcında da artış gündemde.

2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücretinin, yeniden değerleme oranının aynen uygulanması durumunda 2027 yılında yaklaşık 69 bin 358 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Böylece yurt dışından getirilen telefonların kayıt maliyeti yaklaşık 15 bin 100 TL artmış olacak.

TRAFİK CEZALARI NE KADAR ARTACAK?

Yeniden değerleme oranı, trafik cezalarına da yansıyacak.

2026 yılında yürürlüğe giren trafik düzenlemeleriyle artırılan ceza tutarları, 2027 yılında yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Buna göre kırmızı ışıkta geçmenin ilk ihlal cezası 5 bin TL'den yaklaşık 6 bin 392 TL'ye, seyir halinde cep telefonu kullanmanın ilk ihlal cezası da 5 bin TL'den yaklaşık 6 bin 392 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmama cezasının ise 2 bin 500 TL'den yaklaşık 3 bin 196 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri esas alınarak hesaplanıyor.

Oran, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayı dahil olmak üzere, bir önceki yılın aynı dönemine göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artışını yansıtıyor.

SON GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DE UYGULANACAK

Tebliğde, belirlenen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının 2026 yılına ait son geçici vergi döneminde de uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca konuyla ilgili daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalmaya devam ettiği bildirildi.