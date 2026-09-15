2026 yılının en çok kazandıran meslekleri belli oldu.
15.09.2026 13:31
Noterler, aylık ortalama 456 bin TL gelirle listenin zirvesinde.
Boğaziçi Enstitüsü’nün araştırmasına göre, 2026’da en yüksek aylık ortalama gelir 456 bin TL ile noterlikte. Pilotluk 350 bin, yazılım mühendisliği 348 bin TL ile takip ediyor.
Türkiye’de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Boğaziçi Enstitüsü’nün araştırmasına göre, aylık ortalama 456 bin TL gelirle noterlik listenin ilk sırasında yer aldı.
Araştırmada en yüksek gelir sağlayan ikinci meslek pilotluk oldu.
Pilotların aylık ortalama geliri 350 bin TL olarak hesaplanırken, yazılım mühendisliği 348 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.
Listenin dördüncü sırasında aylık ortalama 270 bin TL gelirle sigorta uzmanlığı bulunurken, avukatlık 264 bin TL ile beşinci sıraya yerleşti.
Eczacılıkta ise aylık ortalama gelir 242 bin TL olarak açıklandı.
DOKTORLUK 7’NCİ SIRADA
Doktorluk, aylık ortalama 230 bin TL gelirle listenin yedinci sırasında yer aldı. Doktorları 210 bin TL ile yönetim danışmanları takip etti.
Mali müşavirlerin aylık ortalama geliri 200 bin TL olarak hesaplanırken, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. İlk 10’un son sırasında ise aylık ortalama 190 bin TL gelirle petrol mühendisliği bulundu.
Araştırmaya göre en yüksek gelir sağlayan 10 meslek ve aylık ortalama kazançları şöyle sıralandı:
Noterlik – 456 bin TL
Pilotluk – 350 bin TL
Yazılım mühendisliği – 348 bin TL
Sigorta uzmanlığı – 270 bin TL
Avukatlık – 264 bin TL
Eczacılık – 242 bin TL
Doktorluk – 230 bin TL
Yönetim danışmanlığı – 210 bin TL
Mali müşavirlik – 200 bin TL
Petrol mühendisliği – 190 bin TL