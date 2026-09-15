Türkiye ’de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Boğaziçi Enstitüsü’nün araştırmasına göre, aylık ortalama 456 bin TL gelirle noterlik listenin ilk sırasında yer aldı.

Araştırmada en yüksek gelir sağlayan ikinci meslek pilotluk oldu.

Pilotların aylık ortalama geliri 350 bin TL olarak hesaplanırken, yazılım mühendisliği 348 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Listenin dördüncü sırasında aylık ortalama 270 bin TL gelirle sigorta uzmanlığı bulunurken, avukatlık 264 bin TL ile beşinci sıraya yerleşti.

Eczacılıkta ise aylık ortalama gelir 242 bin TL olarak açıklandı.

Doktorluk aylık ortalama 230 bin TL ile listenin 7. sırasında.

DOKTORLUK 7’NCİ SIRADA

Doktorluk, aylık ortalama 230 bin TL gelirle listenin yedinci sırasında yer aldı. Doktorları 210 bin TL ile yönetim danışmanları takip etti.

Mali müşavirlerin aylık ortalama geliri 200 bin TL olarak hesaplanırken, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. İlk 10’un son sırasında ise aylık ortalama 190 bin TL gelirle petrol mühendisliği bulundu.

Araştırmaya göre en yüksek gelir sağlayan 10 meslek ve aylık ortalama kazançları şöyle sıralandı:

Noterlik – 456 bin TL

Pilotluk – 350 bin TL

Yazılım mühendisliği – 348 bin TL

Sigorta uzmanlığı – 270 bin TL

Avukatlık – 264 bin TL

Eczacılık – 242 bin TL

Doktorluk – 230 bin TL

Yönetim danışmanlığı – 210 bin TL

Mali müşavirlik – 200 bin TL

Petrol mühendisliği – 190 bin TL