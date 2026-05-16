2027 hac başvuruları için tarih belli oldu
16.05.2026 08:13
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanlığı, ön kayıt ve kayıt yenileme için tarih açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı.