2027 yılı hac kesin kayıt işlemlerinde son gün
18.08.2026 10:24
Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri 24 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu.
Hac için kesin kayıt işlemleri bugün sona eriyor.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerektiğini bildirdi..
Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde edip kayıt süresince kaydını yapmayanlara ek kayıt süresinde, belgelendirilebilir mücbir sebepler bulunmadıkça ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek.
Aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise gelecek yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.