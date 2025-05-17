Samsun’dan prefabrik ev kurulumu için Artvin’in Şavşat ilçesi Karaağaç köyüne gelen inşaat ustası Murat Gezer, 25 Ekim’de kendisine ait cüzdan, kimlik ve telefon gibi kişisel eşyalarını konakladığı evde bırakıp dışarı çıktı.



Eve geri dönmeyen Gezer’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.



İhbarla İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri Gezer için arama çalışması başlattı. Ekipler, iz takip ve kadavra köpekleriyle, ilçede boş ev, ahır ve samanlıklarda da arama yaptı. Murat Gezer’in fotoğrafını köyde bazı noktalara asan ekipler, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan yaklaşık 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.



Köylülerin de destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.



203 GÜN SONRA ORMANDA BULUNDU



İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede kış mevsimi ve zorlu arazi koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yeninden başladı. Çalışmalarda, dün akşam saatlerinde, Şavşat ilçesi Karaağaç köyünün kuzeydoğusundaki ormanda kayıp Murat Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Gezer’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Şavşat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı