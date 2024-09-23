Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince şehir genelinde çeşitli zamanlarda yol kontrolü gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 14 bin 81 araç ile 793 motosiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde 3 bin 341 araca idari para cezası uygulandı, 86 okul servisi denetlenirken, 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde 209 araç trafikten men edildi.