20 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 214 can kaybı, 29 bin 760 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.



Buna göre, son 24 saatte 361 bin 350 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 803 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.



Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 818 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"AŞILANMA DA TEDBİR DE ARTMALI"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı."



Koca, bir başka paylaşımında da "84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.



