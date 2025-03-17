20'li yaşlarından beri kan veriyor: 69. bağışına plaket verildi

35 yıldır elektrik işiyle uğraşan jeneratör teknikeri Bilal Karaca, yaptığı kan bağışıyla onlarca insana can oldu. Erzurum, Gümüşhane, Bayburt illeri arasında Doğu'da en çok kan bağışında bulunan ve 69'uncu kan bağışıyla Bayburt plakasını yakalayan Karaca'ya, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik ve Doğu Anadolu Kızılay Kan Bölge Müdürü Dr. Abdullah Üzer tarafından plaket verildi.



YILLARDIR KAN BAĞIŞI YAPIYOR

60 yaşındaki Bilal Karaca, 20'li yaşlarının başında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere kan vererek, kan bağışçısı oldu. Düzenli olarak kan vermeye özen gösterdiğini belirten Karaca, hem insanlara yardım amaçlı hem de sağlık açısından kan vermeyi önemli bulduğunu söyledi.



''İSTİYORUM Kİ NİCE HAYATLARA CAN VEREBİLEYİM''



İnsanlara kan bağışında bulunmaları için çağrıda bulunan Karaca, ''69'uncu kan bağışım olmuş, Bayburt plakasını yakaladığıma da çok mutluyum. Bölgede tek olduğumu biliyorum, istiyorum ki daha nice hayatlara can verebileyim, nice insanlara dokunabileyim, doğaya bir fidan dikebileyim, ümidimiz bu yönde. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir olmak üzere herkesi kan vermeye davet ediyorum" sözlerini kullandı.