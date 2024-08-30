21'nci kattan otomobilin üzerine düştü

Mersin'de bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21'nci kattan otomobilin üzerine düştü

'in Erdemli ilçesinde bulunan bir tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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