21 Aralık ne günü? 21 Aralık ekinoksunda neler olur? Kış gündönümü hakkında bilinenler

21 Aralık, Kuzey Yarımküre'de kış gündönümünü, Güney Yarımküre'de ise yaz gündönümünü ifade eder. Bu tarihte yılın en kısa günü ve en uzun gecesi Kuzey Yarımküre'de, en uzun günü ve en kısa gecesi ise Güney Yarımküre'de yaşanır.



KIŞ GÜNDÖNÜMÜ TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ



Kış gündönümünün Neolitik (Yeni Taş Çağı) döneme kadar uzanan bazı kültürler için yıllık döngünün önemli bir anı olarak kabul edildiğine dair kanıtlar vardır. Astronomik olaylar genellikle hayvanların çiftleşmesi ve ekinlerin ekilmesi gibi çiftçilik faaliyetlerine rehberlik etmek için kullanılırdı. Hayvanlar kış boyunca beslenmek zorunda kalmamaları için kesilirdi ve bu nedenle yılın bu zamanı, birçok kişi için bol miktarda taze etin bulunduğu tek zamandı.



Kış gündönümünde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir; gündüzler kısalmayı durdurur ve yeniden uzamaya başlar. Antik Avrupa'nın bazı bölgelerinde bu olay, Güneş'in ya da bir Güneş tanrısının ölümü ve yeniden doğuşu olarak sembolize edilirdi.

21 Aralık'ta olanlar: