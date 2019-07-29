İstanbul'un eski Bölge Jandarma Komutanı olan emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz, Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası aldı.
21 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Eryılmaz, yeniden yargılamanın ardından da beraat etti.
Eryılmaz, "haksız tutukluluk" gerekçesiyle tazminat davası açtı ve 400 bin lira manevi tazminat kazandı. Ancak Yargıtay, bu kararı bozdu.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü.
Mahkeme heyeti, Eryılmaz'ın “tutuklulukta geçirdiği süre”, “sosyal ve ekonomik durumunu” dikkate alarak faizi ile birlikte 42 bin lira manevi tazminata hükmetti.
21 ay hapis yatan Balyoz sanığına 42 bin lira tazminat
NTV HaberTürkiye
Balyoz davasından 21 ay hapis yatan emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz, 400 bin liralık tazminat kazandı. Ancak Yargıtay bu miktarı fazla bulunca miktar 42 bin liraya düşürüldü.
İstanbul'un eski Bölge Jandarma Komutanı olan emekli Tümgeneral Abdülkadir Eryılmaz, Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası aldı.