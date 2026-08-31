21 ayın 12'sinde maaşlar geç ödendi: Başkan hakkında soruşturma izni

Manisa'da Gördes Belediyesi'nde görev yapan personelin maaşlarının zamanında ödenmediği yönündeki iddialar üzerine yapılan ön inceleme tamamlandı.

İncelemede, 21 aylık dönemin 12 ayında personel maaşlarının ayın 15'inden sonra ödendiği, bazı aylarda ise gecikmenin bir haftaya kadar ulaştığı belirlendi.

Maaş ödemelerine ilişkin talimatların ilgili birimler tarafından zamanında hazırlanmasına rağmen Belediye Başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı tespit edildi.

İncelemede ayrıca belediyenin banka hesabında yeterli bakiyenin bulunmamasının ve personel maaşlarında kullanılabilecek bazı tutarların vadeli hesaplarda tutulmasının da gecikmelerde etkili olduğu kaydedildi.

Söz konusu uygulamalar, Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, ön inceleme sonucunda Büke hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Gördes Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli soruşturma işlemlerine başlayacağı bildirildi.