21 göçmen kaçakçısı ve 547 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 547 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 28 bin 630 personel, 9 bin 152 ekip ile 5 bin 684 noktada; 4 bin 309 metruk bina, 7 bin 869 umuma açık yer, 493 terminal ve 2 bin 798 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 469 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."