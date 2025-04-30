21 gündür kayıp kadından haber yok
Hakkari'de 9 Nisan'dan beri kendisinden haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmadı.
Hakkari'de 9 Nisan'dan beri kayıp olan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları 21. gününe girdi.
Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katılıyor.
HENÜZ BİR BULGUYA ULAŞILMADI
Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmazken, çalışmalar titizlikle devam ediliyor.
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