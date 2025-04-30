21 gündür kayıp kadından haber yok

Hakkari'de 9 Nisan'dan beri kendisinden haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmadı.

21 gündür kayıp kadından haber yok

'de 9 Nisan'dan beri kayıp olan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları 21. gününe girdi.

Arama çalışmalarına , Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katılıyor.

HENÜZ BİR BULGUYA ULAŞILMADI

Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmazken, çalışmalar titizlikle devam ediliyor.

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