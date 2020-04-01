21 ilde 50 yerleşim karantinada

Türkiye genelinde 21 ilde 50 yerleşim yeri Corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

NTV Haber 01.04.2020 - 02:07

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Karantina altına alınan yerlere Sivas'ın Doğanlar, Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 4 köy, Batman'ın Altıdere Köyü ile Zonguldak'tan 1 mahalle daha eklendi. Böylece 21 ilde 50 yerleşim yeri karantina altına alınmış oldu.

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köy ile Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili Köyü, Gümüşhane'nin Yukarı Yulaca Köyü, Trabzon'un Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri ile Giresun'un Çamoluk ilçesinde bağlı Karadikmen köyünde de karantina uygulaması devam ediyor.

Yozgat, Malatya, Tunceli, Kütahya, Çankırı, Çanakkale, Bayburt, Çorum, Düzce ve Kars'taki bazi mahalle ve köylere karantina nedeniyle giriş ve çıkışlar yapılmıyor.

Mahalle ve mezralardaki karantina 14 gün sürecek.

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