21 ilde FETÖ operasyonu: 25 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı 'nın sosyal medya hesabından 'ye yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 21 ilde son 10 günde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, terör örgütünün "bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak" suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

