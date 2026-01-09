21 ilde organize suç örgütlerine operasyon. 96 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan suçlunun yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda toplam 96 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şüphelilerin; genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.”