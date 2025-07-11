21 ilde siber suç operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadele kapsamında 21 il merkezli yapılan operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Son 1 haftada 346 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "99 şüpheli şahıs tutuklandı. 60’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." dedi.

Paylaşımının devamında Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin;

- Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları,

- Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “araç kiralama, kapora bedeli, yüksek kazanç ve kiralık bungalov” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri,

- Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

- Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

21 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

- İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Rize, Bartın, Yozgat, Batman, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa merkezli Çanakkale, İzmir, Ordu, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Nevşehir, Hatay, Şırnak, Adıyaman, Trabzon, Kırıkkale, Hakkari, Iğdır, Isparta, Van, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Siirt, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Elazığ, Erzincan ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,

- Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması,

- Yasa Dışı Bahis,

- Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği,

- Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık,

- Yasak Cihaz ve Programlar,

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,

- Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu;

- 6 adet ruhsatsız tabanca,

- 7 adet kurusıkı tabanca,

- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 Milyon 800 bin TL değerinde 7 adet araca ve 1 adet iş yerine el konuldu."

