21 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 61 şüpheli gözaltına alındı
13.05.2026 07:35
Yasa dışı bahis operasyonunda 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.
Şanlıurfa merkezli 21 ilde, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.