21 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları: Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar lira işlem hacmi varmış!

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 5 il merkezli yapılan operasyona ilişkin bilgi verdi.



Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatıp yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Bu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı.



Yerlikaya, paylaşımında "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.