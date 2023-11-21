21 Kasım ne günü? Dünya Balıkçılık Günü tarihçesi

Dünya Balıkçılık Günü, sağlıklı okyanus ekosistemlerinin kritik önemini vurgulamaya ve dünyadaki sürdürülebilir balıkçılık stoklarını sağlamaya adanmıştır.
DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ TARİHİ
Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu’nun 1997’de Yeni Delhi’de aldığı bir kararla Dünya Balıkçılık Günü her yıl Kasım ayının 21’inde kutlanmaktadır.
Dünya Balıkçılık Günü, aşırı avlanma ve makineleşme gibi sorunlara dikkat çekmenin yanı sıra dünyadaki balıkçılığın sürdürülmesinin önemini de gösteriyor.
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