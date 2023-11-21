21 Kasım ne günü? Dünya Balıkçılık Günü tarihçesi

Dünya genelinde 25 yıldır geleneksel olarak kutlanan 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü, Türkiye'de ilk kez 2017 ylında kutlanmaya başlamıştır. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Kasım ve Dünya Balıkçılık Günü ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

21 Kasım ne günü? Dünya Balıkçılık Günü tarihçesi

Dünya Balıkçılık Günü, sağlıklı okyanus ekosistemlerinin kritik önemini vurgulamaya ve dünyadaki sürdürülebilir balıkçılık stoklarını sağlamaya adanmıştır. 

DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ TARİHİ

Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu’nun 1997’de Yeni Delhi’de aldığı bir kararla Dünya Balıkçılık Günü her yıl Kasım ayının 21’inde kutlanmaktadır.

21 Kasım ne günü? Dünya Balıkçılık Günü tarihçesi - 1

Dünya Balıkçılık Günü, aşırı avlanma ve makineleşme gibi sorunlara dikkat çekmenin yanı sıra dünyadaki balıkçılığın sürdürülmesinin önemini de gösteriyor.

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