21 Kasım ne günü? Dünya Balıkçılık Günü tarihçesi

Dünya Balıkçılık Günü, sağlıklı okyanus ekosistemlerinin kritik önemini vurgulamaya ve dünyadaki sürdürülebilir balıkçılık stoklarını sağlamaya adanmıştır.



DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ TARİHİ

Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu’nun 1997’de Yeni Delhi’de aldığı bir kararla Dünya Balıkçılık Günü her yıl Kasım ayının 21’inde kutlanmaktadır.