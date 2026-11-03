2+1 kiralık evi hostele çevirdi, kendi ödediği kirayı katladı

KOMŞULAR FARK ETTİ, EVDEKİLER KAÇTI

Komşuların anlattığına göre ise bir odada 6 ranza bulunuyor. 2+1 dairede yaklaşık 20 kişinin kaldığını iddia eden bina sakinleri, durumun ortaya çıkmasının ardından şüpheli kiracının evi tahliye ettiğini öne sürdü.