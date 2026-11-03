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2+1 kiralık evi hostele çevirdi, kendi ödediği kirayı katladı

03.11.2026 08:40

Son Güncelleme: 03.11.2026 08:47

2+1 kiralık evi hostele çevirdi, kendi ödediği kirayı katladı
NTV

Bir odada 6 kişinin kaldığı ileri sürüldü.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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İstanbul'da geçen yıl kiralanan 2+1 dairenin hostele çevrildiği iddia edildi. 25 bin lira kira ödeyen kiracının eve yerleştirdiği yatakları aylık 15 bin liradan göçmenlere kiraladığı öne sürüldü.

Haber: Onur Aksoy

 

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2+1 daire, geçen yıl yabancı uyruklu bir kadın tarafından kiralandı.

 

İddiaya göre kiralanan ev hotele çevrildi. Odalara ranza ve tekli yataklar yerleştiren yabancı uyruklu kadının aylığı 15 bin liradan göçmen işçilere kiraladığı iddia edildi.

 

KİRACIDAN YALANLAMA

 

Yaşananlar üzerine bina sakinleri, ev sahibine haber verdi.

 

Kiracı ise hakkındaki suçlamaları reddederek ranzaları öylesine koyduğunu ileri sürdü.

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Evde kalan göçmenlerin hepsinin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı.

KOMŞULAR FARK ETTİ, EVDEKİLER KAÇTI

 

Komşuların anlattığına göre ise bir odada 6 ranza bulunuyor. 2+1 dairede yaklaşık 20 kişinin kaldığını iddia eden bina sakinleri, durumun ortaya çıkmasının ardından şüpheli kiracının evi tahliye ettiğini öne sürdü.

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