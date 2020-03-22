21 Mart 2020 Sayısal Loto sonuçları açıklandı (İkramiye İstanbul'a çıktı)

21 Mart 2020 Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye bir kişiye isabet etti.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanan çekiliş sonucunda ise ikramiye kazanan numara şu şekilde: 2-7-15-29-40-48

Yapılan açıklamada ise, 5 bilen 102 kişi 6 bin 213 lira 95'er kuruş, 4 bilen 5 bin 61 kişi 94 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 96 bin 290 kişi de 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirtildi

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