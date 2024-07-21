HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Ege'de güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Türkiye 'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 39°C



Az bulutlu



İSTANBUL °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



BURSA °C, 37°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



KOCAELİ °C, 36°C



Az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer parçalı bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 37°C



Az bulutlu



DENİZLİ °C, 42°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 42°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 40°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 34°C



Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 38°C



Az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 37°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 38°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



SİVAS °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



BOLU °C, 35°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



KASTAMONU °C, 35°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



SİNOP °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 32°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 37°C



Parçalı ve az bulutlu



ARTVİN °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 32°C



Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 26°C



Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu



KARS °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



MALATYA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 28°C



Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 40°C



Az bulutlu ve açık.