21 yaşındaki Ayşenur'un katil zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan Hasan F. (21), dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu (21) ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede buluştu. Hasan F., Çolakoğlu’nun kendisini aldattığını öne sürdü.

Bu nedenle çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu’nu başından vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu’nun sevgilisi Hasan F. ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı.



İfadesi alınan katil zanlısı Hasan F. ve M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine “Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü” dedi.

Zanlılardan Hasan F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ayşenur Çolakoğlu’nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.