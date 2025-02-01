21 yaşındaki Fatma'nın şüpheli ölümü: Cinayet mi, intihar mı?

Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde silah sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Fatma Koçaklı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koçaklı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, Koçaklı'nın birlikte yaşadığı Mikail B.'yi gözaltına aldı.

Kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiğini araştırılıyor.