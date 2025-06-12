21 yaşındaki İpek kaza kurbanı

Kırklareli'nde Baran C. (20) idaresindeki otomobil, Rauf Denktaş Bulvarı'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan İpek Hançer'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralı sürücü Baran C. ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.