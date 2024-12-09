21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ile birlikte 2 kişi yakalandı.

21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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