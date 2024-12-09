21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ile birlikte 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde; haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
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