21 yılda 27 anjiyo sonucu 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da yaşayan 74 yaşındaki İlyas Durum, damar tıkanıklığı nedeniyle 2000'den 2021'e kadar 2 kez baypas ameliyatı geçirdi, 27 kez anjiyo oldu. 2 hafta önce yine kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Durum'un, kalbinin delik olduğu belirlendi.

21 yılda 27 anjiyo sonucu 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı

Kamuda çalışan İlyas Durum, 1995 yılında ilk kez geçirdi.

O dönemki adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne kaldırılan Durum, elektroşok uygulanarak kalbinin yeniden çalıştırılmasıyla hayata döndürüldü. Daha sonra kalp rahatsızlıkları tekrarlayan Durum, 1999 ve 2000 yıllarında 2 kez baypas ameliyatı oldu.

27 KEZ ANJİYO

Durum, 2013'te yine rahatsızlandı ve 3,5 saatlik operasyon ile kalbine stent takıldı. Durum, damar tıkanıklığı nedeniyle 2000 ile 2021 yılları arasında 27 kez anjiyo oldu.

Durum, rahatsızlığı nedeniyle 2021'de kamudan emekli oldu. Kalp ritmi bozukluğu tedavisi de gören Durum, 2 hafta önce yine kalp rahatsızlığı nedeniyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan kalp ultrasonu, kalp endoskopisi tahlili sonucunda Durum'un kalbinin delik olduğu belirlendi ve ameliyat için de geç kalındığı, kalbinin deforme olduğu belirtildi.

AVUÇLA İLAÇ İÇİYOR

İlyas Durum, ilk kalp krizini 1995 yılında geçirdiğini belirterek, "En son anjiyomu 2021 yılında oldum. Ancak bu arada ben tam 27 kez anjiyografi oldum. Ve netice olarak 2 baypas geçirdim. 27 kez anjiyo oldum. Bir kere kalbime stent atıldı. Bir kere ablasyon geçirdim. Daha sonra 2021 yılında son bir kez daha bana anjiyo yapıldıktan sonra artık yapılacak bir şeyin olmadığı söylendi. Ağrılarım olduğu zaman da bana bir ilave ilaç verildi, ilaç sayım günde 20'ye çıktı." ifadelerini kullandı.

21 yılda 27 anjiyo sonucu 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı - 1

"ŞANSSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

2 hafta önce yine kalp rahatsızlığı nedeniyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvuran Durum, şöyle devam etti:

"Muayeneden sonra doktorum 'Senin kalbinde delik var' dedi. İlk kalp krizinin üzerinden 30 yıl geçmiş. Çeşitli doktorlara gittim. Tedavi oldum. Hiçbirisi bana 'Senin kalbin delik' demedi. Demediği için de oldukça geç kalındı ve geç kalınmadan dolayı kalbim deforme oldu. Deforme sonucunda şimdi yapılacak bir müdahalenin bir anlamının olmayacağı şeklinde ifadede bulundu doktorum. Kalbimdeki delik, 2 santime yakın. Ben doktorların iyi niyetli olduğunu biliyorum, demek ki onların da gözlerinden kaçtı. Şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Doktorum, 'Ameliyat mümkün değil, zaten 2 kere baypas olmuşsun, 2 kere göğüs kafesi açılmış, 3'üncü kez açılma şansı sıfır. Tek çare anjiyografi gibi kasıktan girerek şemsiye tedavisi uygulamak' diyor. Ama şemsiye tedavisinin kalbi eski haline getirme şansının çok zayıf olduğunu söyledi. Fark edilmedi, geç kalındı. Belki birinci ameliyattan sonra fark edilseydi, ikinci ameliyatta o delik tedavi edilirdi."

"SIK GÖRÜLEN BİR DURUM DEĞİL"

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’nden Kardiyolog Prof. Dr. Timuçin Altın, 27 anjiyonun bir hasta için çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Ancak tabii buna yakın hastalar biz de görmedik değil. Bazen hastaların yapısından dolayı damarlarındaki, stent takılıyor ancak bu stent daralabiliyor. Tekrar başka yeni damarlarda darlık olabiliyor. Bunun için anjiyo yapmak gerekir. Sık görülen bir durum değil bu kadar çok anjiyo; ancak hiçbir doktorun gerekmedikçe bu kadar çok anjiyo yapacağını zannetmiyorum." dedi.

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