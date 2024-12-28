21 yıllık cinayet çözüldü

Erzurum'da Cinayet Büro Amirliği, il genelindeki faili meçhul olayları aydınlatmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ömer Faruk Hamarat'ın dosyası da yeniden ele alındı.



22 yaşındaki Hamarat, 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenciydi.



Genç, o dönem ortadan kayboldu. Arama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı.



Özel ekip, gencin aynı mahallede yaşayan A.G. ile görüştüğünü, kadının o dönemki nişanlısı şimdiki eşi tarafından tehdit edildiğini belirledi.



Soruşturma derinleştirildi. Öğrencinin, A.G. ve ailesi tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu.



21 yıl sonra gözaltına alınan kadın eşi ve amcası "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



Ömer Faruk Hamarat'ın kemik kalıntılarının bulunması için de çalışmalar sürüyor.

