210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 26/03/2025 Çarşamba günü başlayıp 09/04/2025 Çarşamba günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.



YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI



1.1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,



1.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,



1.3. Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,



1.4. Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, gerekir. (01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olanlar.)



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ



Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan kadro veya pozisyon sayısının 10 katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.



Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 12.05.2025 tarihinde https://gaziodm.gazi.edu.tr/ yayınlanacak olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacak.