215 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'nda
02.07.2026 07:51
Son Güncelleme: 02.07.2026 08:12
Anadolu Ajansı
Geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.
İtalya'dan Romanya'ya giden 215,9 metre uzunluğundaki JSD6000 isimli boru döşeme gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki JSD6000 isimli derin deniz boru döşeme gemisi, saat 06.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
İtalya'dan Romanya'ya seyreden gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de eşlik ediyor.
GEMİ TRAFİĞİ KAPATILDI
Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.