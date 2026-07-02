215 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
02.07.2026 07:51
Son Güncelleme: 02.07.2026 09:33
Anadolu Ajansı
Geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.
İtalya'dan Romanya'ya giden 215,9 metre uzunluğundaki JSD6000 isimli boru döşeme gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki JSD6000 isimli derin deniz boru döşeme gemisi, saat 06.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
İtalya'dan Romanya'ya seyreden gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de eşlik etti.
Platformun geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.