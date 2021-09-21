21 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 260 can kaybı, 29 bin 338 yeni vaka

Türkiye'nin 21 Eylül 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

21.09.2021 - 21:08 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 21:09

21 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 260 can kaybı, 29 bin 338 yeni vaka

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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" dedi.

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