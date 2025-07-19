22,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Yozgat'ta yakalandı

Hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari zanlı, Yozgat'ta yakalandı.

22,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Yozgat'ta yakalandı

'ta hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 10 farklı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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