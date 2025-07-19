22,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Yozgat'ta yakalandı
Hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari zanlı, Yozgat'ta yakalandı.
Yozgat'ta hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 10 farklı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Firari Hükümlü
- Yozgat