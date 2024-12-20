22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu: Yaşlı kadın İstanbul'da yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca 20, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince 2 adet olmak üzere toplam 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.T. isimli kadına operasyon düzenlendi.

40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 726 bin 100 TL para cezası olan A.T., polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

İşlemleri sonrasında mahkemeye çıkarılan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.