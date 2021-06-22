22 Haziran 2021 hava durumu: Yağışlar sona eriyor, bunaltan ve kavuran sıcaklar geri geliyor

Yurdun iç kesimlerinde su baskınlarına yol açabilecek şiddetli sağanaklar bugün de devam edecek. Ancak cuma gününden itibaren sıcaklıklar çok yükselecek.



İstanbul ve Bursa'da yaz sağanakları hala bitmedi. Üç gün boyunca iki bölgede de zaman zaman yağışlar etkisini gösterecek. Ankara'da bugün de kuvvetli yağmur devam ediyor. İzmir güneşli ancak Antalya'da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Beş büyük kentte beklenen haca sıcaklıklarıysa şu şekilde: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 29, Antalya 27 derece.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Özellikle İstanbul'da yağışlı havanın etkisini hala kaybetmediğini belirten Çalışkan, bölgede bugün havanın kapalı ve yağışsız geçeceğini söyledi.

YÜKSEK SICAKLAR KAPIDA

Yağışlı havanın iki üç gün daha etkisini sürdürmesi ancak daha sonrasında yurt genelinde sıcaklıkların oldukça yükselmesi bekleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan Çalışkan, ''Bunaldığımız, kavuran sıcaklar geri geliyor. Özellikle İç Anadolu ve Akdeniz'de hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceye kadar ulaşacak. Yağışlı hava mücadelemizin ardından sıcak havalarla mücadelemiz başlayacak'' dedi.

6 İLDE SEL TEHLİKESİ

Çalışkan; Bolu, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Çorum ve Tokat'da bugün etkisi olması beklenen sel yapma ihtimali çok yüksek şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

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BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'ndeki yerel sağanaklar cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Bölgede sıcaklar 27-31 derecelerde civarında seyrediyor.



Ege kıyılarında hava güneşli; Bodrum'da karayel biraz sert, yağış Kütahya, Afyon, Denizli civarında bekleniyor. Muğla 32, Manisa 34 derece. Bölgeye hafta sonu aşırı sıcaklar geliyor.



İç Anadolu'da özellikle Çankırı, Yozgat, Kırşehir olmak üzere yine şiddetli ve gök gürültülü yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 28 derece. Yağış Kayseri tarafını da etkileyecek.



Akdeniz'de hava bunaltıcı, yaz sağanakları Mersin, Adana'yı da etkileyecek. Güneydoğu çok sıcak, gölgede Diyarbakir 37, Şırnak 39, Gaziantep 32 derece.

Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Tokat boyunca yağmurun şiddetli olması bekleniyor. Trabzon, Rize'de de yağmurlar başlıyor. Doğu Anadolu'da Haziran çok sıcak geçiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan 21-27 Haz 2021 tarihli haftalı hava durumu tahmini ise şu şekilde: