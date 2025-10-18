22 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısındaki 22 kentte sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün
İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Sinop'ta sağanak yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 26 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 29 derece.
- Ankara 21 derece.
- Samsun 21 derece.
- Malatya 22 derece.
- Diyarbakır 26 derece.
- Gaziantep 26 derece.
- Etiketler :
- Meteoroloji
- Yağmur
- Hava Durumu