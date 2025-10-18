22 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün

İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Sinop'ta sağanak yağış bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.